Album mit koreanischen OST-Song soll erscheinen

Im Juli soll ein besonderes Album beim Label Deutsche Grammophon erscheinen: Musiker klassischer Musik wollen OST-Songs zu koreanischen TV-Serien spielen.

Dieses Projekt kam auf Initiative des schweizerischen Flötenspielers Philipp Jundt, der schon zwölf Jahre lang in Korea lebt und dem Produzenten Marco Hertenstein zu Stande.

Das Album soll den Titel “Shades of Love” tragen und am 9. Juli auf den Markt kommen. Philipp Jundt, Daniel Hope, Richard Yongjae O’Neill, Albrecht Mayer und weitere haben mitgewirkt. Lieder der Serien “Crash Landing on You”, “Dokkaebi”, “Nachfahren der Sonne”, “Mister Sunshine” und weiteren wurden neu arrangiert und mit klassischen Instrumenten gespielt.

Jundt meinte, dass das Album eine Brücke zwischen den beiden Ländern Korea und Schweiz schlagen würde.