Indien: Corona-Waisenkinder werden Opfer von illegalen Adoptionen

Die Zahl der Kinder, die in Indien wegen Covid-19 ihre Eltern verloren haben, steigt besorgniserregend an. Internationalen Organisationen für Kinderrechte zufolge würden diese Waisenkinder über Anzeigen in Social-Media-Kanälen Opfer von Verbrechen wie illegalen Adoptionen und Menschenhandel.





Neulich zirkulierte in sozialen Netzwerken eine Annonce in der es hieß: "Wenn jemand ein Mädchen adoptieren möchte, bitte kontaktieren Sie diese Person unter dieser Telefonnummer. Ein Mädchen ist drei Tage alt, ein anderes sechs Monate alt, sie haben ihre Eltern an Covid verloren. Bitte helfen Sie, diesen Kindern ein neues Leben zu geben".





Die nationale Kinderschutzbehörde Indiens (NCPCR) hat während des Zeitraums zwischen April letzten Jahres bis Samstag letzter Woche 3.621 Corona-Waisen und 26.174 Corona-Halbwaisen erfasst. 274 Kinder seien wegen Covid-19 von ihren Eltern verlassen worden. Laut der Behörde stehe zwar nicht eindeutig fest, ob bei den Eltern Covid-19 die Sterbeursache war, angesichts der starken Ausbreitung der Pandemie könne man davon ausgehen, dass die meisten Kinder wegen Covid-19 ihre Eltern verloren haben.





Die drastisch steigende Zahl der Waisenkinder hat illegaler Adoption und Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Die Kinderrechtsaktivistin Sangeeta Sharma sagte in einem Interview mit der lokalen Presse, Name, Geschlecht und Alter von Kindern kursierten im Internet. Die Kinder würden von Leuten zur Adoption angeboten, deren Identität nicht bekannt sei. Anurag Kundu, Chef des Ausschusses für den Schutz von Rechten der Kinder in Neu Delhi (DCPCR), sagte in einem Interview mit BBC, Kinder würden im Internet wie Ware gehandelt. Er habe sich einmal auf eine Annonce gemeldet, woraufhin der Anbieter 7.000 Dollar für ein Kind gefordert habe.





Die indischen Behörden ergreifen Maßnahmen gegen diese Verbrechen. DCPCR erstellt mit Unterstützung der kommunalen Krankenhäuser eine Liste von Kindern unter 18 Jahren, deren Eltern gestorben sind. Es werde nach Wegen gesucht, diese Kinder zu betreuen und zu unterstützen. Das indische Ministerium für Frauen und Kinder hat Richtlinien erarbeitet, die unter anderem Vorgaben für die Verwaltung des Vermögens von verstorbenen Eltern für die Kinder durch das lokale Gericht enthalten.