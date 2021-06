IOC vergibt Nordkorea-Startplätze an Nachrücker

ⓒ YONHAP News

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat gestern am Dienstag beschlossen, Olympia-Startplätze für Nordkorea neu zu vergeben.





Der zuständige IOC-Direktor James Macleod sagte laut Reuters bei einer virtuellen Pressekonferenz, Nordkorea habe im April beschlossen, keine Sportler zu den Olympischen Spielen in Japan zu entsenden. Dies sei allerdings dem IOC nicht offiziell mitgeteilt worden. Das IOC habe, so Macleod, in Gesprächen versucht, die Nordkoreaner mit verschiedenen Zusicherungen noch umzustimmen. Zudem habe man versucht, mehr über die Gründe für Nordkoreas Absage in Erfahrung zu bringen. Die Exekutive habe daher die Entscheidung getroffen, die Olympia-Startplätze der für die Sommerspiele in Tokio qualifizierten nordkoreanischen Athleten an Nachrücker aus anderen Ländern zu vergeben.





Seit dem Boykott der Sommerspiele 1988 in Seoul ist es das erste Mal, dass Nordkorea den Olympischen Spielen fernbleibt.





Das IOC hat an dem Tag auch das Flüchtlingsteam für die Olympischen Spiele bekannt gegeben. In die Mannschaft wurden 29 Sportlerinnen und Sportler berufen, die den offiziellen Flüchtlingsstatus der Vereinten Nationen besitzen.