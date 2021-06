Turn-Star Yang Hak-seon löst Olympia-Ticket

ⓒ YONHAP News

Geräteturner Yang Hak-seon wird nach neun Jahren wieder bei olympischen Spielen an den Start gehen.





Dabei hatte der Olympiasieger von London lange Zweifel, ob er sich qualifzieren könnte. Bei der nationalen Vorausscheidung für die Olympischen Spiele ab Juli in Japan, die am Samstag in Mungyeong stattfanden, nahm Yang nur in seiner Paradedisziplin Sprung teil. Alle anderen Teilnehmer absolvierten einen Sechskampf mit Pauschenpferd, Ringen, Sprung, Barren, Boden und Reck.





Nach dem Wettbewerb sagte die Turnlegende gegenüber Yeonhap, er habe wegen der chronischen Folgen seiner Muskelverletzung keine Höchstleistung bringen können. Wenn er die Qualifikation verpasse, dann lasse sich das nicht ändern.





Während des Wettkampfes hatte der Athlet einen Verband an seinem rechten Oberschenkel. Ärzte hatten ihm zwar attestiert, dass seine Muskelverletzung vollständig ausgeheilt sei, die Angst, die Schmerzen könnten im entscheidenden Moment wieder auftreten, hatte ihn aber gehemmt.





Auch die Entscheider im koreanischen Turnverband hatten Zweifel, ob Yang für eine Teilnahme an den Olympischen Spielen fit genug sei. Der Verband beschloss letztlich, dass Yang für Südkorea an den Start gehen soll, obwohl er bei dem Wettkampf seine optimale Leistung nicht abrufen konnte. Der Verband kam zu der Einschätzung, dass der Turner, gemessen an seinen Leistungen von früher, noch am ehesten an die Weltspitze heranreiche.





Mit seiner Technik im Sprung hat Yang immer noch Chancen auf einen weiteren Olympiasieg. Ein von dem Südkoreaner ausgeführter Überschlag-Strecksalto mit drei Schrauben wurde vom Internationalen Turnverband unter seinem Namen ins Regelbuch aufgenommen.





Der Athlet sagte, dass er Schwierigkeiten beim Anlauf auf das Sprungbrett gehabt habe. Bei der nationalen Qualifikation habe er festgestellt, dass er auch beim Anlauf mit voller Geschwindigkeit keine Probleme mit seinem Oberschenkel habe. Jetzt könne er mit Übungen beginnen, um der technischen Ausführung den letzten Schliff zu geben.





Yang Hak-seon hatte wegen seiner Musikelverletzung am Oberschenkel und einer Operation an der Achillesferse an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro nicht teilgenommen.