Wieder mehr Zuschauer beim Sport erlaubt

Voraussichtlich ab dem 5. Juli tritt ein neues System der sozialen Distanzierung in Kraft, demnach unter anderem Vorgaben für Öffnungszeiten für Restaurants und Speiselokale gelockert werden.





Die Regierung hat beschlossen, noch vor der Einführung der neuen Vorschriften für die Abstandshaltung die zulässige Zuschauerzahl für Sportwettbewerbe im Freien, bei denen eine geringe Infektionsgefahr bestehe, zu erhöhen.





Ab heute dürfen unter anderem Fußball- und Baseballstadien in der Hauptstadtregion und anderen Städten, für die die Stufe zwei der sozialen Distanzierung gilt, zu 30 Prozent ausgelastet werden. Bisher durften die Zuschauersitze maximal zu zehn Prozent belegt werden. Die Zahl der maximal zugelassenen Zuschauer steigt im Falle des Jamshil-Stadions in Seoul mit insgesamt 25.000 Sitzen damit von 2.500 auf 7.500. In Gebieten mit Warnstufe 1,5 dürfen die Sitze zu 50 Prozent besetzt werden.





Hygieneregeln müssen jedoch weiterhin strikt eingehalten werden. Es gilt weiterhin die Maskenpflicht und ein Verzehrverbot. Auch das Verlassen des Platzes und laute Anfeuerungsrufe und Singen sind nicht erlaubt.