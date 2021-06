Entlang der U-Bahn-Linie 9: Von Gimpo bis Yeouido

ⓒ Getty Images Bank

U-Bahn Linie 9, die graue Linie, verläuft ausgehend vom Flughafen Gimpo entlang des Flusses Hangang und verfügt neben der normalen Linie auf über eine Expressverbindung, die nicht an allen Stationen hält. Vor dem Einsteigen sollte man sich daher stets vergewissern, ob der Zug auch an der Station hält, an der man vorhat auszusteigen. Wir beginnen unsere heutige Fahrt am Internationalen Flughafen Gimpo, kommen an der Konfuzianischen Schule Yangcheonhyanggyo vorbei, machen einen Spaziergang auf der Flussinsel Seonyudo, besuchen die Nationalversammlung auf Yeouido und schlendern durch den Saetgang-Ökopark.