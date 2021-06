Neuer Parteichef steht für möglichen Generationswechsel in der Politik

ⓒYONHAP News

Die Wahl des 36-jährigen Politikers Lee Jun-seok zum Vorsitzenden der größten Oppositionspartei Macht des Volkes (PPP) kündigt einen Generationswechsel in der Politik an.





Die PPP konnte nach ihrem Parteitag am 11. Juni bei Umfragen ihren Vorsprung vor der regierenden Minjoo Partei Koreas auf zehn Prozent ausbauen.





Lee Jun-seok wurde bisher noch nicht in die Nationalversammlung gewählt. Er ist in der Verfassungsgeschichte Südkoreas die erste Person, die in ihren Dreißigern zum Vorsitzenden einer der großen Parteien gewählt wurde.





Lee erhielt auf dem Parteitag der PPP 43,8 Prozent der Stimmen bei einer Abstimmung durch Parteimitglieder und einer Umfrage bei allgemeinen Bürgern. Die frühere Abgeordnete Na Kyung-won folgte mit 37,1 Prozent der Stimmen auf Platz zwei.





Lee Jun-seok wurde 1985 in Seoul geboren. Er studierte Informatik und Wirtschaft an der Harvard University und gab 2011 sein politisches Debüt als Mitglied des Interimsausschusses der Großen Nationalpartei, Vorgängerin der heutigen PPP. Bei Parlamentswahlen hatte der junge Politiker aber kein Glück. Bei allen drei Wahlen, bei denen er im Bezirk Nowon in Seoul kandidierte, musste er eine Niederlage einstecken.





Bei den Bürgern wurde er vor allem durch seine Auftritte in Fernsehprogrammen und Talkshows bekannt, bei denen er sich auch zu sensiblen Themen offen äußerte. Bei den Nachwahlen im April trug Lee durch seinen Einsatz dazu bei, dass die PPP die überwältigende Unterstützung der jungen Wähler erhalten und einen klaren Sieg erringen konnte.





Lees Wahl zum Parteivorsitzenden gilt als Weckruf der Bürger, die sich mehr Veränderungen wünschen. In der regierenden Minjoo Partei Koreas kündigt sich ebenfalls ein Generationswechsel an. Der 50-jährige Abgeordnete Park Yong-jin erhielt zuletzt die dritthöchste Zustimmung unter den potenziellen Präsidentschaftskandidaten des Regierungslagers.