Arbeitswoche mit maximal 52 Stunden wird auf weitere Betriebe erweitert

Ab Juli wird die 52-Stunden-Woche auf kleine Betriebe mit maximal 50 Mitarbeitern erweitert.





Die Revision des Arbeitsgrundgesetzes, welche die maximale Wochenarbeitszeit von 52 Stunden vorsieht, wurde im Februar 2018 verabschiedet. Im Juli desselben Jahres sollte diese Grenze zunächst für Unternehmen mit mindestens 300 Mitarbeitern eingeführt werden. Den Firmen wurde eine Übergangsfrist von sechs Monaten gewährt. Für Unternehmen mit 50 bis 299 Mitarbeitern, galt die Regelung ab Januar 2000 mit einjähriger Gnadenfrist.





Wirtschaftsverbände forden für die jetzt betroffenen kleinen Betriebe einen Aufschub. In einer Erklärung von fünf Wirtschaftsverbänden am Montag hieß es, dass die betroffenen Unternehmen einen großen Schock erleiden würden, wenn sie inmitten der Schwierigkeiten wegen der Coronapandemie ohne ergänzende Maßnahmen die 52-Stunden-Woche einführen müssten. Den kleinen Betrieben müsse ebenfalls eine Gnadenfrist gewährt werden, da sie finanziell schlechter gestellt seien und nicht über die Kapazitäten verfügten, gut auf Krisen und Veränderungen zu reagieren. Die Wirtschaftsverbände forderten eine Übergangsfrist von mindestens einem Jahr.





In Betrieben mit maximal 50 Mitarbeitern herrscht derzeit ein ernsthafter Pesonalmangel. Insbesondere in den Sektoren Bau und Schiffbau fehlt es an erfahrenen Arbeitskräften. Hinzu kommt, dass das Angebot an Arbeitskräften aus dem Ausland seit den coronabedingten Einreisebeschränkungen drastisch zurückgegangen ist.





Auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass die Einführung der 52-Stunden-Woche seit Inkrafttreten des relevanten Gesetzes 2018 für kleine Betriebe bereits lange aufgeschoben worden sei, und sie genug Zeit gehabt hätten, sich darauf vorzubereiten.





Experten weisen auf die Notwendigkeit von ergänzenden Maßnahmen wie beispielsweise eine Ausweitung sogenannter Sonderregelungen für Überstunden sowie Lockerung der Vorgaben für flexible Arbeitszeiten hin.