ONF _ Beautiful Beautiful

I’m Wonderful, ich kann es fühlen. la la la Wir blühen auf Beautiful





In jedem Herzen gibt es eine Milchstraße oh oh Wenn ich die Dunkelheit überwinde, fließen die Tränen





Ich werde ein leuchtender Stern





Beautiful Sing yeah yeah yeah





Alles, was wir gemeinsam tun ist Kunst Kunst Kunst





I’m Wonderful, ich kann es fühlen. la la la Wir rufen noch lauter, wir singen noch lauter













예술 Kunst

예술이야 Sehr beeindruckend, so reizend

정말 wirklich