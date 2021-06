ⓒ privat

„Ein Leben voller Sinn“ oder auf Koreanisch „의미 있는 삶을 위하여“.

So lautet der Titel des Buches von Alex Lungu. Alex Lungu hat in Hamburg Koreanistik und BWL studiert und ist in Korea als Bewusstseinsarbeit-Coach und YouTuber tätig. In seinen YouTube-Videos gibt er verschiedene Tipps über Meditieren, Selbstbewusstseinstraining und sinnvolle Lebensgestaltung. Letzteres ist auch das Thema seines frisch gedruckten Buches „Ein Leben voller Sinn“, einer 512-seitigen Lektüre, die er auf Koreanisch verfasst hat.

Näheres erfahren Sie im Interview.