Weltwunder Taj Mahal nach Corona-Lockdown wieder geöffnet

ⓒ YONHAP News

Angesichts zurückgehender Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat Indien das historische Grabgebäude Taj Mahal nach zwei Monaten wieder geöffnet. Laut India Today habe das „Archaeological Survey of India (ASI)“ angekündigt, ab dem heutigen Mittwoch Kulturerbestätten, einschließlich des Taj Mahal, für Touristen wieder zugänglich zu machen.





Das Taj Mahal, das zu den sieben Weltwundern gehört, war vor zwei Monaten wegen der Corona-Pandemie zum wiederholten Male geschlossen worden. ASI zufolge seien mit der Wiederöffnung strenge Hygiene-Vorschriften eingeführt worden. Die Besucher dürften beispielsweise das Gebäude nicht anfassen.





Das Taj Mahal wurde Ende des 17. Jahrhundert in Agra im Norden Indiens unter dem muslimischen Großmogul Shah Jahan als Grabmal für seine verstorbene Frau Mumtaz Mahal errichtet. Der prachtvolle Bau aus weißem Marmor steht auf der Liste des Unesco-Welterbes. Vor der Corona-Pandemie wurde das Maosoleum jährlich von rund sieben Millionen Touristen besucht.





In Indien hatte die Anzahl der Corona-Infektionen und -Todesfälle im April und Mai Höchststände erreicht. In den vergangenen Wochen gingen die Neuinfektionen jedoch deutlich zurück, so dass Einschränkungen, auch in der Hauptstadt Neu Delhi, gelockert wurden. Die Zahl der Neuinfektionen an einem Tag betrug am Dienstag 60.471 und fiel auf den niedrigsten Stand seit Ende März. In Neu Delhi wurde der Betrieb in Speiselokalen, Einkaufszentren und Geschäften nahezu normalisiert. In Mumbai und anderen Großstädten wurden Einschränkungen beim Betrieb von öffentlichen Verkehrsmitteln gelockert.