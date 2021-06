Vietnams Fußballnationalmannschaft erreicht erstmals abschließende WM-Qualifikationsrunde

ⓒ YONHAP News

Vietnam hat in der Asien-Qualifikation für die Fußball-WM Katar 2022 die dritte Runde erreicht. Nach einem 2:1-Sieg gegen Malaysia schafften die Schützlinge des südkoreanischen Cheftrainers Park Hang-seo erstmals in der vietnamesischen Fußballgeschichte den Einzug in die entscheidende WM-Qualifikationsrunde.





Die ganze Nation jubelt. Die Freude in der Bevölkerung ist so groß, als wäre das WM-Ticket bereits gelöst. In der Hauptstadt Hanoi gab es zwar wegen der strengen Vorschriften zur Eindämmung des Coronavirus kein Public Viewing im Freien und die Menschen durften das Spiel auch nicht gemeinsam in Lokalen verfolgen. Viele Bürger saßen jedoch zuhause gebannt vor dem Fernseher und brachen nach dem Sieg der Mannschaft in Jubel aus. Ein Bewohner von Hanoi sagte, Vietnam habe jetzt echte Chancen auf die erste WM-Teilnahme. Das gebe den Bürgern in der Coronakrise Kraft. Trainer Park Hang-seo habe wieder einmal gezaubert.





Auch in Vietnam lebende Koreaner freuen sich über das Weiterkommen der vietnamesischen Nationalmannschaft und hoffen, dass die Freundschaft zwischen beiden Ländern gestärkt wird. Ein koreanischer Geschäftsmann sagte, Trainer Park sei in Vietnam ein Held. Durch seine Erfolge mit der Mannschaft habe sich auch die Reputation der koreanischen Gemeinde in Vietnam verbessert.





Park Hang-seo steht beim vietnamesichen Fußballverband bis Januar nächsten Jahres als Cheftrainer unter Vertrag.