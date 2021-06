Die Samgwang-WG (4) 그대로세요

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „그대로세요; geudaeroseyo“

Deutsch: „Sie haben sich gar nicht verändert“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





그대로 Nomen mit der Bedeutung „sein, so wie es ist/war“

-세요 höfliche Aussagenendung





Der Ausdruck 그대로세요 bedeutet so viel wie „Sie sind, so wie Sie waren“. Benutzt wird er oft als Kompliment gegenüber einer Person, die man nach langer Zeit wiedersieht, dass die Zeit wohl spurlos an ihr vorbeigegangen ist und sie wie eh und je jung und hübsch aussieht. In diesem Sinne wäre der Ausdruck übersetzbar mit „Sie haben sich gar nicht verändert“. Wenn man das Gegenüber duzt, sollte die Aussagenendung z.B. durch die nicht-höfliche -다 ersetzt werden: 그대로다.

Mit dem Ausdruck kann man sich aber auch auf den unveränderten Zustand eines Gegenstands oder einer unveränderteb Situation beziehen. In dem Fall wäre der Ausdruck übersetzbar mit „Das hat sich gar nicht verändert“, „Das ist gleich geblieben“.





Ergänzungen

반갑다!: Ausdruck für „Freue mich, dich zu sehen“

(Höflichkeitsform: 반가워요 -> formeller: 반갑습니다)