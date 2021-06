GB Soft entwickelt System für Biosignal-Messung

ⓒ GB SOFT

Das südkoreanische Unternehmen GB Soft hat ein System entwickelt, mit dem sich kontaktlos Biosignale beim Menschen messen lassen. Firmenchef Park Gi-beom:





GB Soft hat die weltweit erste kontaktlose Software für die Biosignal-Messung auf der Grundlage der Bildanalyse entwickelt. GB steht für global best, was die Hoffnung des Unternehmens widerspiegelt, in dem Markt weltweit führend zu werden. Es arbeitet mit größeren Unternehmen im Bauwesen, in Biowissenschaft und Medizin sowie im Autobereich zusammen. Es ist ein Geschäftsmodell, das eine Plattform schaffen soll, die verschiedene Unternehmensbereiche miteinander verbindet.





Die Menschen managen mithilfe von Kontrollgeräten wie etwa einer Smartwatch, die in Echtzeit Gesundheitsinformationen liefern, ihr tägliches Leben. So wurde zum Beispiel eine 80-jährige Frau in Deutschland nach Berichten des Magazins European Heart Journal vom Mai des vergangenen Jahres dank ihrer Smartwatch gerettet, die einen unregelmäßigen Herzschlag bei ihr aufzeichnetete. So konnte die Frau rechtzeitig behandelt werden. GB Soft entwickelte eine Technologie, bei der eine Kamera zur Messung von Biosignalen benutzt wird. Vorher konnten entsprechende Produkte trotz intensiver Forschung in den USA, Europa und China nicht zur Marktreife gebracht werden. Solche Biosignale können etwa der Puls, der Blutdruck und neuronale Aktivitäten sein:





Wenn Sie nur auf die Kamera schauen, erkennt diese das Gesicht und misst automatisch ihren Puls, den Blutdruck und die Sauerstoffsättigung. Wie haben zwei ausländische Konkurrenten, in den USA und Israel. Doch wählten große Unternehmen in Korea und im Ausland uns aus, weil unsere Lösung eine größere Genauigkeit liefert und die Biosignale erheblich schneller messen kann.





Die Lösung von GB Soft unterscheidet sich von konventionellen Biosignal-Messsystemen, die typischerweise am Körper angebracht werden. Sie gilt daher besonders in der Pandemie-Zeit als sicherer. Die Nutzer benötigen keinen separaten Sensor, eine spezielle Ausrüstung oder eine hochauflösende Kamera. Eine Laptop-Kamera oder eine Smartphone-Kamera reichen aus. Das System kann die Signale in 6 bis 20 Sekunden erfassen. Die Messung des Pulses und der Sauerstoffsättigung im Blut ist zu über 98 Prozent genau, beim Blutdruck bis zu 95 Prozent:





ⓒ GB SOFT

Auf Baustellen wird diese Lösung benutzt, um die Anwesenheit der Arbeiter zu überprüfen und ihre Sicherheit zu kontrollieren. Sie wird auch in einem Apartmentkomplex installiert, das in der zweiten Jahreshälfte in Korea von einem großen Bauunternehmen errichtet wird. Eine größere Plattform-Firma in Korea verkauft derzeit Roboter, die mit unserer Software ausgestattet sind. Einige ausländische Unternehmen wollen von der zweiten Jahreshälfte an Roboter und Apps mit unserer Software verkaufen.





Derzeit laufen auch Diskussionen, wie sich die Menschen in Echtzeit mit Ärzten kurzschließen können, falls das System ungewöhnliche Signale anzeigt. Auch kann die Lösung von GB Soft die Gesundheitsinformationen über eine Autofahrer sowie der Mitfahrer liefern. Im Zeitalter der selbstfahrenden Autos könnte dies ein unabdingbares System sein:





Wir gewannen im vergangenen Jahr den Preis des Ministeriums für kleine und mittlere Unternehmen sowie Startups und auch den Excellent Startup Award. Wir haben uns bisher nicht um Investitionen beworben, doch beschlossen wir, große Unternehmen in Korea und im Ausland ab der zweiten Jahreshälfte auf eine Liste unserer Anteilseigner zu setzen. Neben den Investitionen arbeiten wir mit acht der zehn größten Unternehmen in Korea zusammen.





GB Soft will seine Lösung ausbauen, damit etwa auch der Blutzuckergehalt und Alkoholgehalt gemessen werden können. Auch erwägt es die Anwendung der künstlichen Intelligenz bei der Biosignal-Analyse. Seit dem vergangenen Jahr exportiert das Unternehmen seine Produkte:





Unser Ziel ist es, eine unangefochtene Stellung als globaler Anführer in diesem Bereich zu haben. Wir fanden, dass Unternehmen in den USA und Israel von unserer Markenanerkennung profitieren, auch wenn unsere Technologie höher steht als ihre. Wir hoffen, diese Wahrnehmung zu korrigieren und GB Soft zum ersten Ding zu machen, das den Leuten in diesem Bereich in den Sinn kommt.