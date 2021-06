Tomorrow X Together kommt auf Platz fünf der US-Billboard 200

ⓒ Big Hit Music

Die koreanische Boyband Tomorrow X Together ist drei Jahre nach ihrem Debüt auf Platz fünf der US-Billboard 200 gekommen. Das ist ein Rekord für die noch junge Gruppe.

Das US-amerikanische Musikmedium Billboard hat am 13. Juni auf der offiziellen Internetseite veröffentlicht, dass das zweite reguläre Album dieser Gruppe auf dem fünften Platz von Billboard 200 rangieren würde.

Das Album kam am 31. Mai auf den Markt und stieg in verschiedene renommierte Musikcharts ein. Besonders ist das Lied “0X1=Lovesong (I Know I Love You) featuring Seori beliebt. Es wurde auch auf der Streamingseite Spotify oft gespielt.

Am 14. Juni traten die Jungs dann in der US-amerikanischen Show The Late Late Show with James Corden auf und trugen das auf Englisch gesungene Lied “Magic” zum ersten Mal vor.