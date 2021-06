US-Billboard ist begeistert von The Boyz

ⓒ Cre.ker Entertainment

US-Billboard ist von der K-Pop Gruppe The Boyz begeistert. Am 10. Juni berichtete Billboard, dass The Boyz mit dem Lied „Kingdome Come“ auf Platz sieben der K-Pop 100 Charts gekommen sei und die Gruppe damit sehr beeindruckend sei. Dieses Lied wurde im Rahmen einer TV-Show veröffentlicht und gleich nach dem Auftritt und der Veröffentlichung kam es auf gute Ränge verschiedener Musikcharts.

Aber nicht nur US-Billboard, sondern auch das Wirtschaftsmagazin Forbes ist auf die Aktivitäten dieser Boygroup aufmerksam geworden. Die Gruppe würde sich mit enormem Tempo entwickeln.

The Boyz bedankten sich sehr bei ihren Fans und sagten, dass es für sie eine Ehre sei, auf so einen guten Platz gekommen zu sein. Sie wollen stets ihr Bestes tun und versuchen, ihr gesamtes Potenzial zu zeigen.

The Boyz treten auch beim K-Culture Festival “KCON:TACT 4U” auf.