“Taste of Love” von Twice stürmt an die Spitze mehrerer Charts

ⓒ JYP Entertainment

Die Girlgroup Twice ist mit einem neuen Album in die Musikwelt zurückgekehrt und hat sogleich die Spitzenränge internationaler Charts erobert.

Das zehnte Minialbum “Taste of Love” wurde am 11. Juni veröffentlicht und kam gleich danach auf Platz eins verschiedener koreanischer Musikcharts. Aber nicht nur das, sondern auch auf Platz eins der iTunes Album Charts 31 verschiedener Länder. Sie haben also damit bewiesen, dass sie eine der repräsentativen K-Pop Girlgroups sind.

Das Lied “Alcohol-Free” ist besonders beliebt, denn es wurde von renommierten Komponisten und Produzenten erschaffen. Das Lied erinnert an einen Strand und ist ein romantisches Sommerlied. Als die Fans dieses Lied hörten, waren sie gleich begeistert. Das konnte man auch gleich an den Klickzahlen des Musikvideos auf YouTube sehen. Binnen zwei Tagen wurde es über 30 Millionen Mal gesehen.