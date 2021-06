“On The Ground” von Rosé “Bester Song von 2021”

ⓒ YG Entertainment

Was meinen die Mitarbeiter des Musikmagazins Billboard, welches Lied das Beste in diesem Jahr sei? US-Billboard hat am 8. Juni einen Bericht veröffentlicht, in dem 50 Lieder genannt wurden, die Teammitglieder von Billboard ausgewählt haben: The 50 Best Songs of 2021 So far: Staff Picks. Darunter befindet sich das Lied “On the Ground” von Rosé.

Dieser Song befindet sich auf Rang 39 und ist der einzige einer koreanischen Solosängerin. Billboard meinte, dass das vergangene Jahr für die Gruppe Blackpink ein besonderes gewesen sei, und in diesem Jahr hat das Mitglied Rosé diesen Trend einfach fortgesetzt.

Das Lied wurde im März veröffentlicht und kam gleich nach der Veröffentlichung auf Anhieb auf die Spitzenplätze oder iTunes Top Song Charts 51 verschiedener Länder. Bisher wurde das Soloalbum der Sängerin über 570.000 Mal verkauft.

Das Lied ist aber nicht nur bei Billboard, sondern auch bei Spotify und YouTube sehr beliebt. Das Jahr ist ja nur zur Hälfte vorbei. Und die Beliebtheit des Liedes setzt sich weiter fort.