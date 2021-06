„Journey to Atlantis“ von Laboum ein Hit

ⓒ NH Media

Die Reise der koreanischen Girlgroup Laboum geht weiter, und zwar nicht ins Ungewisse, sondern in Richtung Erfolg. Denn das Lied „Journey to Atlantis“ rangiert auf den oberen Rängen verschiedener Musikcharts und wird wohl eines der Sommerlieder in diesem Jahr werden.

Das Lied der Gruppe wurde bereits im Jahr 2016 veröffentlicht. Damals fand es kaum Anhänger, aber Anfang dieses Jahres wurden dann doch noch viele auf dieses Lied aufmerksam. Weil das Interesse an dem Lied stieg, traten die Sängerinnen sogar nach fünf Jahren mit diesem Lied in Musiksendungen auf.

Eigentlich arbeiten die Mitglieder an einem neuen Album, aber sie sind derzeit auch beschäftigt mit einem älteren Lied, was die Sängerinnen aber erfreut registrieren.

Die einzelnen Mitglieder dieser Gruppe sind derzeit mehr solo aktiv, wollen aber dann in Kürze mit einem neuen Album wieder vollzählig auf der Bühne stehen.