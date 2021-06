Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Choi Seung-woo gewinnt erneut UFC-Kampf

ⓒ YONHAP News

Der Mixed-Martial-Arts-Kämpfer „Sting“ Choi Seung-woo hat seinen dritten Kampf der Ultimate Fight Championship (UFC) in Folge gewonnen.





Am Sonntag trat der Südkoreaner bei den UFC Fight Night in Las Vegas im Federgewicht gegen den Amerikaner Julian Erosa an und setzte seinen Gegner mit einem technischen K.o. außer Gefecht.





Es ist das erste Mal, dass Choi bei einem Kampf der sogenannten Maincard angetreten war und durch einen technischen K.o. gewonnen hatte. Insgesamt hat der MMA-Kämpfer zehn Siege auf dem Konto. Drei davon gewann er bei Events der UFC.





Choi brauchte in der ersten Runde bis zum Sieg nur eine Minute und 37 Sekunden. Entscheidend war, dass er einen Gegenangriff seines Gegners vorausgesehen hatte und ihm dabei mit einem eigenen schnellen Schlag zuvorgekommen war. Mit einem kräftigen Schlag traf er Erosa ins Gesicht, der daraufhin zu Boden ging und von Choi weiter mit den Fäusten bearbeitet wurde, bis der Kampfrichter den Kampf beendete.





Choi Seung-woo sagte in einem anschließenden Interview auf Englisch, er habe mit dem Trainerstab den Kampfstil des Gegners studiert und eine darauf zugeschnittene Strategie vorbereitet. Sein Ziel seien die UFC Championship, für die er unermüdlich nach vorne schreiten werde.