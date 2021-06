FIA Formel-E gastiert nächstes Jahr in Südkorea

ⓒ YONHAP News

Am 13. und 14. August nächsten Jahres findet im Jamshil Stadion der Seoul E-Prix 2022, ein Rennen der ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft, statt. Die Stadt Seoul unterzeichnete am Freitag mit Formula E Korea, Ausrichter von Seoul E-Prix 2022, und dem Hauptsender KBS ein trilaterales Abkommen hierfür.





Der übrige Rennkalender für die kommende Saison 2021-2022 steht aktuell noch nicht fest, soll jedoch beim nächsten Treffen des Weltmotorsportrates im Juli bekannt gegeben werden.





Das Seoul E-Prix 2022 ist das letzte Rennen der Elektorennserie in der kommenden Saison und quasi das Saisonfinale. Es ist das erste Mal, dass in Seoul ein Rennen der FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft stattfindet.





Die Rennserie wird seit 2014 weltweit auf Stadtkursen ausgetragen und fand unter anderem in Peking, New York, London und Paris statt. Führende Automobilhersteller wie Mercedes-Benz und BMW beteiligen sich mit Werksteams an den Autorennen.





Die südkoreanische Hauptstadt plant außerdem den Seoul E-Prix in ein Tourismus-Festival mit dem Namen "Seoul Festa 2022" zu integrieren, das vom 10. bis 14. August 2022 stattfindet. Bei dem Festival wird ein reichaltiges Hallyu-Programm mit K-Pop, koreanischer Kosmetik und koreanischer Küche geboten.





Die südkoreanische K-Pop-Gruppe BTS ist Tourismus-Botschafter für Seoul und seit Dezember 2019 offiziell Botschafter der Formel E.