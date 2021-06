BTS vier Wochen an der Spitze der Billboard Hot 100

ⓒBig Hit Entertainment

Die K-Pop-Boygroup BTS hat sich mit ihrem zweiten englischsprachigen Song „Butter“ vier Wochen in Folge an der Spitze der Billboard Single-Charts Hot 100 gehalten.





BTS sind die ersten asiatischen Popsänger, die diese Hitparade vier Wochen in Folge anführten. Auch in der gesamten Geschichte der Billboard-Charts gibt es einschließlich „Butter“ nur 13 Songs, die so gut abschnitten. Dies zeigt, dass sich die südkoreanische Boyband dank einer breiten Fanschicht im Mainstream des US-Musikmarktes etabliert hat.





BTS haben mit „Butter“ auch gleichzeitig ihren eigenen Erfolgshit „Dynamite“ getoppt, der sich im September und Oktober 2020 drei Wochen auf Platz eins hielt.





Die neue Single der Boygroup versprüht besonders viel Fröhlichkeit und positive Energie, ähnlich wie „Dynamite“. Musikexperten nach entspreche die Stimmung des Songs dem Wunsch der Masse, in der Coronapandemie, beschwingte und munter machende Musik hören zu wollen.





Entscheidend war auch, dass der Songtext in Englisch verfasst wurde. Nicht-englischsprachige Songs, wie beispielweise Gangnam Style wurden im amerikanischen Hörfunk weniger gespielt, so dass es für die Topplatzierung nicht reichte. Psy hielt sich 2012 sieben Wochen auf Platz zwei der Billboard Single-Charts.





BTS konnten im vergangenen einen Jahr wegen der Coronapandemie nicht auf Welttournee gehen und die Fans treffen. Doch blieb die Gruppe nicht untätig und konnte mit auf die jeweiligen Regionen zugeschnittenen Werbeaktionen die globale Fangemeinschaft ansprechen.