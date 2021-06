Gesetz für zusätzliche Ersatzfeiertage passiert Ausschuss

ⓒYONHAP News

Der parlamentarische Ausschuss für öffentliche Verwaltung und Sicherheit hat am Mittwoch ein Gesetz zur Erweiterung des Systems für Ersatzfeiertage auf alle gesetzlichen Feiertage gebilligt.





Die Verabschiedung des Gesetzes in der Plenarsitzung ist so gut wie sicher, da die Regierungspartei über die Mehrheit im Parlament verfügt.





Das System der Ersatzfeiertage sieht vor, dass ein Wochentag zum Feiertag erklärt wird, wenn ein gesetzlicher Feiertag auf einen Samstag oder Sonntag fällt. Derzeit gilt die Regelung lediglich für das Mond-Neujahr, den Kindertag und den Erntedankfesttag Chuseok. Da aber in diesem Jahr mehrere gesetzliche Feiertage auf ein Wochenende fallen, wurde die Notwendigkeit einer Erweiterung zur Sprache gebracht.





Mehr Feiertage bedeuten einen Fortschritt bei der Verbesserung der Rechte und Interessen koreanischer Arbeitnehmer, die viel länger arbeiten als der Durchschnitt in den OECD-Staaten. Die neue Regelung wird jedoch nicht für Betriebe mit bis zu fünf Mitarbeitern gelten. Dem geltenden Arbeitsgrundgesetz nach sind solche Betriebe von der Pflicht der Zahlung von Urlaubsgeld ausgenommen. Sollten weitere Ersatzfeiertage auch für die kleinen Betriebe gelten, wären beide Gesetze miteinander unvereinbar.





Dem geplanten neuen Gesetz nach wird die Arbeit an einem Ersatzfeiertag mit 150 Prozent des gewöhnlichen Lohns vergütet. Für Beschäftigte in Betrieben mit maximal fünf Mitarbeitern bedeutet dies, dass sie an den Ersatzfeiertagen faktisch unentgeltlich arbeiten.





Die führende Oppositionspartei Macht des Volkes (PPP) hatte der Abstimmung nicht beigewohnt, weil der Ausschluss von Beschäftigten solcher Betriebe in Widerspruch stehe mit dem Zweck der Gesetzgebung.





Auch in Wirtschaftskreisen wurden Bedenken geäußert. Mehr Feiertage bedeuteten zwangsweise weniger Arbeitstage. Für Unternehmen bedeutet es einen höheren Personalaufwand, wenn Mitarbeiter bezahlt werden müssen, wenn sie sie nicht arbeiten. Es wird kritisiert, dass die neue Regelung mit den Unternehmen, die ohnehin unter erschwerten Pandemiebedingungen planen müssten, nicht vorher besprochen worden sei.