Forderung nach Zugang für unabhängige Beobachter zur uigurischen Region Xinjiang

Über 40 Länder, darunter Deutschland, die USA und Großbritannien, haben China aufgefordert, unabhängigen internationalen Beobachtern freien Zugang in die Region Xinjiang, wo die muslimische Minderheit der Uiguren lebt, zu gewähren. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.





In einer von Kanada intiierten und vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen verlesenen Erklärung äußerten sich diese Länder „ernsthaft besorgt“ über Pekings Vorgehen in der Region Xinjiang, in Hongkong sowie in Tibet. Glaubwürdigen Berichten nach würden in Xinjiang über eine Million Menschen gegen ihren Willen festgehalten, hieß es. Auch wiesen die Berichte darauf hin, dass es eine weit verbreitete Überwachung gibt, die auf Uiguren und Mitglieder anderer Minderheiten abziele, und die Grundfreiheiten eingeschränkt würden.





Die Unterzeichnerstaaten, zu denen unter anderem Deutschland, die USA, Frankreich und Großbritannien zählen, wiesen auf Berichte über Folter, Zwangssterilisierung und Vergewaltigungen hin und forderten Peking dazu auf, unabhängigen Beobachtern sofortigen, umfassenden und ungehinderten Zugang nach Xinjiang zu gewähren.





Die chinesische Regierung erhob unverzüglich Protest. Peking verwies laut AFP in einer Erklärung auf den Fund von über 200 Kinderleichen auf einem Grundstück eines Wohnheims der indigenen Bevölkerung in Kanada und forderte Kanada dazu auf, schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen sofort zu stoppen. Historisch betrachtet habe Kanada die Ureinwohner seines Landes ausgeraubt, getötet und ihre Kultur vernichtet, hieß es. Die Erklärung wurde unterstützt von einer Gruppe von Ländern, darunter Russland, Belarus, Nordkorea, Syrien und der Iran.





Die UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet hatte zum Auftakt der Sitzung des Menschenrechtsrats mitgeteilt, dass kontinulierliche Verhandlungen mit China für einen sinnvollen Zugang in die Region Xinjiang geführt würden. Liu Yuyin, der Sprecher der chinesischen Vertretung in Genf, hatte ihr daraufhin Einmischung in innenpolitische Angelegenheiten vorgeworfen und Maßnahmen angekündigt.