Indien startet kostenlose Corona-Impfungen für Menschen ab 18 Jahren

Indien hat am Welt-Yoga-Tag am Montag mit der kostenlosen Corona-Impfung der gesamten Bevölkerung ab 18 Jahren begonnen. Laut lokalen Medien werden seitdem 75 Prozent des Impfdosen-Vorrats kostenlos an die Regierungen der Bundesländer geliefert.





erhielten Personen, die an vorderster Front der Corona-Bekämpfung tätig sind, darunter medizinisches Personal und Soldaten, sowie über 45-Jährige eine kostenlose Impfung. Nun können sich auch 18- bis 44-Jährige in den Impfzentren der Bundesländer sowie in privaten Kliniken impfen lassen. Bis Montag wurden in Indien etwa 280 Millionen Impfungen vorgenommen, 51,3 Millionen erhielten bereits die zweite Impfung. Dies entspricht 3,7 Prozent der gesamten Bevölkerung.





Premierminister Narandra Modi bemühte sich seit seinem Amtsantritt 2014 um die Verbreitung des Yoga. Bei der UN-Generalversammlung im September 2014 beantragte der Regierungschef die Bestimmung des Weltyogatags. Im darauf folgenden Dezember wurde sein Antrag von 175 Mitgliedsländern angenommen.





Modi sagte in einer virtuellen Rede zum Weltyogatag, Yoga sei in der Pandemie für Millionen Menschen auf der Welt das Licht der Hoffnung und die Quelle des Selbstvertrauens in einer schwierigen Zeit. In Neu Delhi fanden zum Weltyogatag an verschiedenen Plätzen Veranstaltungen statt. Ein Foto von indisch-tibetischen Grenzpolizisten, die vor dem Hintergrund des Himalaya Yoga-Übungen machen, zog die Aufmerksamkeit auf sich.





Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Indien in den letzten Wochen deutlich zurückgegangen. Die Zahl der Neuinfektionen betrug am Montag 53.256, die Zahl der Todesfälle 1.422.