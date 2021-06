Kein Alkohol bei den Olympischen Spielen in Tokio

ⓒ YONHAP News

Das japanische Organisationskomitee für die Olympischen Spiele hat seine Entscheidung, während der Sommerspiele ab Juli an den Wettkampfstätten den Verkauf von alkholischen Getränken zu genehmigen, zurückgenommen. Dies berichteten lokale Medien wie NHK und Kyodo News.





Das Organisationskomitee hatte zuvor wegen Verträgen mit Sponsoren den eingeschränkten Verkauf von Alkohol in Kiosken innerhalb der Wettkampfstätten beschlossen. Einer der Hauptsponsoren der Olympischen Spiele in Tokio ist der Brauereikonzern Asahi Beer, der demnach das Recht auf den Verkauf seiner Getränke in den Olympiastadien hat. Experten sowie die japanische Öffentlichkeit übten jedoch heftige Kritik daran.





Nach Kritik seitens der Opposition äußerte sich auch die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) besorgt. Ein Sprecher der LDP sagte gegenüber NHK, seine Partei könne von den Bürgern für die endlose Geduld, die ihnen abverlangt werde, bestraft werden. Wenn sich die Situation um die Coronapandemie wegen der Olympischen Spiele verschlechtere, dann könne dies Einfluss auf die nächsten Parlamentswahlen haben.





japanischer Netzbürger meinte in sozialen Medien, es sei eine Doppelmoral, den Lokalen und Geschäften wegen Corona den Verkauf von Alkohol zu verbieten und in den Wettkampfstätten der Olympischen Spiele Alkohol auszuschenken. Er verstehe nicht, weshalb es für die Sommerspiele Ausnahmen gebe.





Auf die Kritik hin teilte ein Sprecher des Organisationskomitees letztlich mit, dass die sichere Austragung der Spiele das oberste Ziel sei. Die Regelung werde dahingehend revidiert, dass an den Wettkampforten alkoholische Getränke weder verkauft noch anderweitig zur Verfügung gestellt würden.