Twice kommt auf Platz sechs von Billboard 200

ⓒ JYP Entertainment

Das neue Werk der koreanischen Girlgroup Twice ist auf Platz sechs der Main Album Charts von US-Billboard „Billboard 200“ gekommen.

Das neue Album „Taste of Love“ kam am 11. Juni heraus und hat dann binnen zehn Tagen diese tolle Platzierung erreicht. In den „Top Album Charts“ steht es an der Spitze.

Twice gelang im Juni letzten Jahres mit dem neunten Minialbum erstmals der Sprung in die Billboard 200. Dann wurde das zweite reguläre Album “Eyes wide open” von Dezember auf Rang 72 geführt. Mit dem jüngsten Album stehen sie also unter den Top Ten, was für die Sängerinnen ein bemerkenswertes Ergebnis ist.

Das neue Album steht auch auf Platz eins der iTunes Album Charts von 31 Ländern, das Musikvideo zum Lied “Alcohol-free” wurde nach dem Stand des 20. Juni über 100 Millionen Mal gesehen.