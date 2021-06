Seventeens neues Album ist ein Millionen-Seller

ⓒ PLEDIS ENTERTAINMENT

Die koreanische Gruppe Seventeen hat am 18. Juni ihr achtes Minialbum „Your Choice“ auf den Markt gebracht, mit dem sie in nur vier Tagen über eine Million Verkäufe erreicht hat.

Was hervorzuheben ist, ist, dass die letzten vier Alben alle über eine Million Mal verkauft wurden. Das dritte reguläre Album, das siebte Minialbum, das Special-Album und nun das jüngste siebte Minialbum knackten alle diese Marke.

Das Lied “Ready to love” im neuen Werk ist ebenfalls sehr beliebt. Gleich nach der Herausgabe kam es auf Platz eins verschiedener wichtiger koreanischer Musikcharts. Auch im Nachbarland Japan waren die Fans von Seventeen gleich begeistert vom neuen Lied gewesen. Das konnte man auch gleich an den Musikcharts erkennen. Die Beliebtheit zeigt sich aber auch in anderen Regionen auf der ganzen Welt. Es kam auf Platz eins der iTunes Worldwide Song Charts 22 verschiedener Länder.

Welche weiteren Erfolge die Jungs erzielen werden, alle sind schon jetzt sehr gespannt.