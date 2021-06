Brave Girls auch mit neuem Lied beliebt

ⓒ BRAVE ENTERTAINMENT

Die Girlgroup Brave Girls hat es geschafft, sich in der Musikwelt zu etablieren. Viele kennen ja schon die Geschichte dieser Gruppe. Debütiert haben sie 2016, aber sie schafften leider nicht den Durchbruch. Allerdings hatten viele ihrer männlichen Fans auf YouTube versucht, die Lieder dieser Gruppe bekannter zu machen, indem sie sich die Musikvideos öfter anschauten.

Dieses Engagement der Fans führte dazu, dass die Gruppe doch nochmal etwas mehr Aufmerksamkeit bekam. Die Songs “Rollin’” und “We Ride” stiegen in die Charts ein, das Lied “Rollin’” kam sogar auf den Spitzenplatz von Musiksendungen.

Brave Girls, die kurz vor der Trennung standen, waren überaus gerührt und nahmen sich vor, es als Sängerinnen noch einmal zu versuchen.

Am 18. Juni kam also das neue Lied “Chi Mat Ba Ram” dieser Gruppe heraus und es kommt derzeit sehr gut an. In nur einer Stunde seit der Veröffentlichung des Musikvideos wurde es 831.000 Mal gesehen. Wenn man diese Zahl mit denen von “We Ride” vergleicht, dieses brauchte 28 Tage für 5 Millionen Aufrufe, kann man erkennen, dass die tapferen Brave Girls nun wohl endlich den Durchbruch geschafft haben.