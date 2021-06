N.Flyings Kampagne-Song wird in der Mongolei gespielt

ⓒ FNC Entertainment

Die Band N.Flying hatte im Jahr 2019 einen Song im Rahmen einer Kampagne produziert. Sie hatten damals den Liedtext selbst geschrieben, die Melodie komponiert und alles selbst gesungen. Im Lied wird gesungen, dass ein Kind, das sich verlaufen hat oder in Schwierigkeiten geraten ist, um Hilfe suchen sollte.

Das gleiche Lied, das vor zwei Jahren für dieses Kampagne verwendet wurde, soll nun auch in der Mongolei zum Einsatz kommen. 31,5% der Bevölkerung in der Mongolei ist zwischen 0-14 Jahre alt. Daher gehen jedes Jahr allein in der Hauptstadt 1.200 Kinder verloren. Die gleiche Kampagne sollte also ab Juni gestartet werden.

N.Flying sind berühmt dafür, dass sie sich besonders für Kampagnen für Kinder und Jugendliche ins Zeug legen.

N.Flying haben in der letzten Woche ihr erstes reguläres Album herausgegeben und sind derzeit mit dem Lied “Moon Shot” aktiv.