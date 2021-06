LUCY veranstalten erstes Solo-Konzert

ⓒ MYSTIC STORY

Die Boyband LUCY hat jüngst ihr erstes Solokonzert gespielt. Die Gruppe LUCY debütierte erst im Mai 2020 und am 18. und 19. Juni wurde der erste Auftritt erfolgreich gemeistert.

Sie eröffneten das Konzert mit dem Debütlied “Flowering”. Dann wurden weitere Lieder vorgetragen: “Jogging”, “Inside”, “Herd” und weitere. Aber nicht nur ihre Lieder, sondern auch Lieder von Sängerkollegen hatten sie neu arrangiert und diese wurden an den beiden Tagen ebenfalls gesungen.

Am Schluss sagten die Mitglieder, dass sie am liebsten jeden Tag auf der Bühne stehen wollten. Sie hatten sich immer vorgestellt, dass sie ihre Fans treffen wollten und dieser Traum sei nun endlich in Erfüllung gegangen. Wegen Covid-19 ist es sehr schwierig, vor den Fans zu stehen und persönlich Werke vorzustellen. Für eine neue Gruppe ist es umso schwieriger. Daher waren LUCY äußerst gerührt.

Durch das Solokonzert konnten LUCY ihr Talent beweisen und sie wollen weiter versuchen, sich und ihre Musik bekannter zu machen.