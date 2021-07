Fußball: Kim Moon-hwan erzielt ersten Treffer für Los Angeles FC

ⓒ YONHAP News

Fußballspieler Kim Moon-hwan hat für den Major League Soccer Club Los Angeles FC sein erstes Tor geschossen. Im Rückspiel der neunten Runde des Major League Soccer gegen Sporting Kansas City erzielte der Südkoreaner in der 24. Minute den Führungstreffer.





Kim bugsierte mit dem linken Fuß den von Jose Cifuentes zugespielten Ball ins gegnerische Netz. Im Strafraum hatte er zwei Abwehrspieler umdribbelt.





Der 26-Jährige war im Januar vom südkoreanischen Zweitligisten Busan Ipark nach Amerika gewechselt. In den ersten Monaten nach dem Wechsel konnte er wegen einer Verletzung in der neuen Mannschaft nicht richtig Fuß fassen. Seit etwa zwei Wochen kommt er häufiger zum Einsatz. Beim Spiel gegen den FC Dallas am vergangenen Donnerstag wurde Kim Moon-hwan zum „Man of the Match“ gekürt.





In dem Spiel gegen Sporting Kansas City wurde Kim in der 37. Minute ausgewechselt. LA FC verlor mit 1:2.