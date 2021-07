Neuer ausländischer Stürmer des FC Seoul eingetroffen

ⓒ YONHAP News

Gabriel Barbosa, der neue ausländische Spieler des K-League-Fußballvereins FC Seoul, ist in Südkorea eingetroffen. Der Brasilianer hatte seine Ankunft am Internationalen Flughafen Incheon am Samstag auf Instagram mitgeteilt.





Durch seine Einreise wurde bestätigt, dass Probleme mit der Aufenthaltsgenehmigung beseitigt wurden. Fans warten nun auf eine offizielle Bekanntgabe über Barbosas Engagement beim FC Seoul. Der Verein wird voraussichtlich noch diese Woche eine offizielle Mitteilung machen.





Der Wechsel des brasilianischen Stürmers zum FC Seoul wurde am 9. Juni durch einen Bericht der Sportzeitung Sports Chosun bekannt. Der Fußballklub hatte sich nach reiflicher Überlegung unter drei ausländischen Stürmern für Barbosa entschieden. Barbosa ist 1,96m groß, kräftig gebaut und von der Statur her genau der Typ, den der Trainer des FC Seoul, Park Jin-seob, sich gewünscht hatte.





Barbosa begann seine Karriere in der Jugend des brasilianischen Vereins Palmeiras São Paulo. Nach einiger Zeit bei den Fußballvereinen Londrina EC und Figueirense spielte er zuletzt beim Paysandu SC auf Leihbasis. Im Mai absolvierte der brasilianische Stürmer vier Spiele und erzielte vier Treffer. Barbosa wird sich nach der zweiwöchigen Quarantäne Mitte Juli dem Team anschließen.