Ärger mit Japan wegen Gedenken an Marathon-Olympiasieger Sohn Kee-chung

Die Sohn Kee-chung-Gedenkstiftung in Südkorea hat an das japanische olympische Komitee ein Protestschreiben geschickt. Grund ist, dass das japanische Olympia-Museum in Tokio den koreanischen Marathonläufer Sohn Kee-chung als einen der bisherigen japanischen Olympiasieger, ohne Angabe der Nationalität zeigt. Die Stiftung forderte in dem Protestschreiben, dass dies korrigiert werde.





Sohn Kee-chung war ein Langstreckenläufer und der erste koreanische Olympiasieger. Er gewann die Goldmedaille bei den olympischen Spielen 1936 in Berlin im Marathon. Weil aber Korea damals unter japanischer Kolonialherrschaft stand, wurde bei der Siegerehrung statt der koreanischen, die japanische Flagge gehisst. Sohn hatte damals den Blick demonstrativ abgewendet.





In dem auf Englisch verfassten Schreiben der Stiftung wird das japanische olympische Komitee aufgefordert, entweder den Namen von Sohn Kee-chung auch auf Koreanisch anzugeben oder seine koreanische Nationalität zu vermerken. Sollte dieser Aufforderung nicht nachgekommen werden können, dann solle das Bild von Sohn ganz entfernt werden. Unter dem Bild von Sohn im japanischen Olympia-Museum steht in chinesischen Schriftzeichen und auf Japanisch „Sohn Kee-chung, Marathon, Olympische Spiele 1936 Berlin“.





Lee Jun-seung, ein Enkel von Sohn Kee-chung und Generalsekretär der Gedenkstiftung sagte gegenüber der Zeitung Donga Ilbo, es sei eine eindeutige Geschichtsfälschung, Sohn Kee-chung im Gedächtnis der Menschen als japanischen Marathonläufer und Olympiasieger einzupflanzen.