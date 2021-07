Regierung verabschiedet zweiten Nachtragshaushalt

ⓒYONHAP News

Die Regierung hat einen zweiten Nachtragshaushalt in diesem Jahr verabschiedet.





Das Zusatzbudget in Höhe von 33 Billionen Won (29 Milliarden Dollar) wurde am Donnerstag auf einer Kabinettssitzung gebilligt.





Der Haushaltsplan enthält drei Corona-Hilfspakete, für die 15,7 Billionen Won vorgesehen sind. Dies sind Zuschüsse für 80 Prozent der Bürger, Zuschüsse für Kleinhändler und Unternehmer sowie Konsum-Zuschüsse für alle Bürger in Form einer Cashback-Kreditkarte.





Den unteren 80 Prozent der Einkommensskala werden pro Person 250.000 Won gezahlt. Besonders einkommensschwache Haushalte werden pro Kopf mit zusätzlichen 100.000 Won unterstützt. Mit Cashback ist gemeint, dass für Ausgaben, die drei Prozent der monatlichen Durchschnittsausgaben per Kreditkarte im zweiten Jahresquartal übersteigen, zu zehn Prozent in Bargeld zurückgezahlt werden. Davon profitieren alle Bürger, ungeachtet der Höhe ihres Einkommens. Kleinhändler und Unternehmer, die wegen Betriebsbeschränkungen aufgrund der Coronapandemie unter Umsatzeinbußen litten, wird mit Zuschüssen zwischen einer Million und neun Millionen Won ausgeholfen.





Für die Unterstützung des Beschäftigungsmarkts und Stabilisierung des Lebensunterhalts der Bürger sind 2,6 Billionen Won eingeplant. Unter anderem sollen mehr finanzielle Mittel eingesetzt werden, um jungen Menschen bei der Unternehmensgründung, Verbesserung der Wohnbedingungen und Finanzlage unter die Arme zu greifen.





Für die zusätzliche Sicherung von Corona-Impfstoffen und die Verstärkung des Seuchenschutzes sind 4,4 Billionen Won vorgesehen. 12,6 Billionen Won sollen in die Wiederbelebung der regionalen Wirtschaft fließen.





Für den diesmaligen Nachtragshaushalt sollen der Überschuss an Steuereinnahmen, Mehreinnahmen an Steuern in Höhe von schätzungsweise 31,5 Billionen Won sowie Geldmittel aus Staatsfonds eingesetzt werden. Insgesamt beträgt die Summe der Geldmittel aus diesen Quellen 35 Billionen Won. Davon werden zwei Billionen Won für die Defizitdeckung ausgegeben und mit dem Rest das Zusatzbudget gedeckt.

Zu Jahresende wird damit die Höhe der Staatsschulden voraussichtlich 963,9 Billionen Won betragen. Dies sind 47,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.