Seventeens neue EP ist das erfolgreichste Album 2021

ⓒ PLEDIS ENTERTAINMENT

Die K-Pop-Boyband Seventeen hat von ihrer achten EP „Your Choice“ innerhalb einer Woche nach Veröffentlichung 1,36 Millionen Exemplare verkauft. Das ist ein Rekord für die Gruppe und für alle Alben, die 2021 von K-Pop-Gruppen veröffentlicht wurden.





„Your Choice“ stand einen Tag nach Heraugabe in 18 Regionen der Welt an der Spitze der Top-Album-Charts von iTunes. Und der Leadtrack „Ready to Love“ schaffte es in 22 Regionen auf Platz eins der Top-Song-Charts von iTunes.





Im nächsten Monat wird Seventeen online sowie offline Fanmeetings veranstalten.