ⓒ FNC Entertainment

Die K-Pop-Boygroup N.Flying wird im nächsten Monat ein Sommerkonzert veranstalten.





Das Konzert findet unter dem Titel „2021 N.Flying LIVE & CON - Man on the Moon“ am 31. Juli offline in der Yes 24 Live Hall statt und das Event wird zudem live gestreamt.





Das erste Album voller Länge der Gruppe mit dem Titel „Man on the Moon" erschien am 24. Juni. Und die Gruppe rührt nun die Werbetrommel für ihren Leadtrack „Moonshot“.