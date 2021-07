deutsche Küche, gastronomische Preise

ⓒ Getty Images Bank

Wer nach Südkorea oder in andere weit entfernte Länder reist, ist normalerweise bereit für exotische Dinge, Gerüche und Gerichte. Ab und zu möchte man aber auch mal wieder was probieren, was nach Heimat schmeckt, vielleicht auch nur, um es anderen zu zeigen, die das noch nicht kennen. DeutschlernerInnen zum Beispiel. Denn Essen und Getränke sind ja auch ein Stück Kultur. Gehen wir heute also auf Entdeckungsreise nach deutscher kulinarischer Kultur in Seoul!