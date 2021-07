Überraschung der besonderen Art bei chinesischer Hochzeit

ⓒ Getty Images Bank

In China ist unter Netzbürgern eine Diskussion über einen Mann ausgebrochen, der zur Hochzeit seines Freundes 3000 Münzen als Geldgeschenk hinterlassen hatte.





Laut eines chinesischen Portals schenkte der in Kaifeng, einer bezirksfreien Stadt in der chinesischen Provinz Henan lebende Mann namens Wang seinem Freund zur Hochzeit 3000 Yuan in Münzen.





Berichten zufolge soll Wang nach der Ankunft am Ort der Trauung einen roten Korb auf die Rezeptionstheke gestellt, danach aus seiner Tasche Tausende von Münzen herausgenommen und in den Korb geschüttet haben. Der Mann hatte einen roten Korb mitgebracht, weil es in China üblich ist, Geldgeschenke für die Hochzeit in einem roten Umschlag zu überreichen. Wang und andere Freunde des Bräutigams sollen vier Banken aufgesucht haben, um die 3000 Yuan in Münzen umzutauschen.





Über den Grund, weshalb sie das Geldgeschenk in Münzen übergaben, sagten die Freunde, dass der Bräutigam sehr scheu und introvertiert sei. Sie hätten mit dem Event etwas Spaß und Stimmung in die Hochzeitsfeier bringen wollen. Es sei auch ein Ausdruck des Wunsches nach Reichtum des Brautpaares gewesen.





Die Reaktion der chinesischen Netzbürger auf die Meldung war gemischt. Einige hielten die Aktion für einen schlechten Scherz, der dem Brautpaar die Hochzeit verdorben habe. Andere lobten, dass es eine lustige Idee gewesen sei und dass man anhand der Bemühungen für das Auftreiben der Münzen die tiefe Freundschaft zwischen dem Bräutigam und seinen Freunden erkennen könne.