Entlang der U-Bahn-Linie Bundang: von Sanggal bis Suwon

Die Bundang-Linie bringt uns heute an viele weitere interessante Orte in der Provinz Gyeonggido. Wir sehen das Museum von Gyeonggi-do, wo man die Entwicklung Koreas von der Urgeschichte bis zur Gegenwart erkunden kann, das Koreanische Volkskundedorf, wo das tägliche Leben der Koreaner gegen Ende der Joseon-Zeit nachgestellt wird, das Gyeonggi Arts Center, wo Konzerte, Musicals und Ausstellungen stattfinden, das KBS Center von Suwon, wo man sich ansehen kann, wie so eine TV-Serie produziert wird, den Hyowon-Park, der unter Motto „Respekt gegenüber den Eltern“ steht, das Tor Paldalmun, das südliche Tor der Festung Suwon Hwaseong und die Chicken-Street von Suwon, wo man auf besondere Art und Weise zubereitete Hähnchen essen kann.