Kooperationen mit koreanischen Sängern gewünscht

Mit welchen koreanischen Stars will man gerne kooperieren? Diese Frage wurde 60 Influencern gestellt. In drei Kategorien sollte man die drei Besten auswählen: Moderator, Sänger und Sängerin.

In der Kategorie Sänger kam BTS auf Platz eins, gefolgt von SG Wannabe und Seventeen. Bei Sängerinnen war IU die Beliebteste, gefolgt von Blackpink und Itzy.

Ed Sheeran hatte am 27. Juni in einer US-amerikanischen Radiosendung gesagt, dass er auch für das neue Album mit den Koreanern zusammengearbeitet habe. Schon vor zwei Jahren hatte er im Lied “Make it Right” mitgewirkt.

IU ist berühmt dafür, dass sie tolle Musik macht und daher wollen viele Sängerkollegen mit ihr kooperieren. Denn wenn IU mitwirkt, oder wenn IU mit einem Sänger ein Lied gemeinsam singt, wird es garantiert ein Hit.