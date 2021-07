Twice begeistern mit neuem Werk US-Markt

ⓒ JYP Entertainment

Die koreanische Girlgroup Twice hat am 11. Juni ein neues Minialbum auf den Markt gebracht, mit dem sie auch auf dem US-amerikanischen Markt erfolgreich ist.

Schon vor der Veröffentlichung wurden sie zu verschiedenen US-TV-Shows eingeladen. Als dann das Werk erhältlich war, stieg es gleich in die Billboard-Charts ein. Das Lied “Alcohol-Free” war in oberen Rängen von verschiedenen globalen Charts zu finden. Es rangierte auf Platz sechs der US-Billboard Main Charts “Billboard 200”. Es ist für eine K-Pop Girlgroup bislang das beste Ergebnis. Mit dem zweiten regulären Album vom Dezember letzten Jahres standen sie noch auf Platz 72. Es ist also ein enormer Sprung.

Twice sind schon sieben Jahre im Geschäft und haben sich in der Zwischenzeit stets weiterentwickelt und dieser Trend wird wohl noch eine Weile anhalten.