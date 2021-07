Karten für Solokonzert von The Volunteers verkaufen sich schnell

ⓒ Blue Vinyl

Die Band The Volunteers (TVT) will Mitte Juli ihr erstes Solokonzert veranstalten. Frontsängerin der Band ist die talentierte Solosängerin Baek Yerin. Als der Vorverkauf begann, waren alle Tickets in nur 30 Sekunden vergriffen.

Obwohl es das erste Solokonzert ist, war die Resonanz groß. Die Bandmitglieder bedankten sich für das große Interesse und versprachen, sich gut auf ihre Auftritte vorzubereiten. Wegen der Corona-Auflagen können leider nicht viele in den Konzertsaal kommen, aber sie werden bestimmt unvergessliche Momente genießen können.

Die Band wurde 2018 gegründet und galt seitdem stets als eine gefragte Gruppe. Das Konzert soll vom 15. bis 25. Juli im Seouler Stadtviertel Hongdae stattfinden.