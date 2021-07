Park Kyu-hyun wechselt nach Leihe dauerhaft zum SV Werder Bremen

ⓒ YONHAP News, ULSAN HYUNDAI FOOTBALL CLUB

Bundesliga-Absteiger SV Werder Bremen hat seinen bisherigen südkoreanischen Leihspieler Park Kyu-hyun fest für den Profikader verpflichtet.





Parks südkoreanischer Klub Ulsan Hyundai teilte am Freitag letzter Woche mit, dass man sich mit dem deutschen Verein auf einen Wechsel geeinigt habe.





Der 20 Jahre alte Außenverteidiger war den Bremer Vereinsfunktionären beim deutsch-koreanischen Freundschaftsspiel der U-17 im Jahr 2018 positiv aufgefallen. 2019 wechselte er von Ulsan Hyundai FC in die Hansestadt, wo er auf Leihbasis abwechselnd für die Bremer U-19 und U-23 zum Einsatz gekommen war.





Park ist vielseitig einsetzbar, er kann sowohl im Mittelfeld spielen als auch als Linksverteidiger eingesetzt werden. Vor allem wird der Fußballer für seine Schnelligkeit geschätzt und sei gut im Spielaufbau.





Werder Bremen war in der Saison 2020-21 als Tabellenvorletzter zum zweiten Mal nach 1980 in die 2. Bundesliga abgestiegen. Park Kyu-hyun teilte über seine Agentur mit, dass er sich über den Wechsel freue. Für seine Zeit bei Ulsan Hyundai sei er dankbar, denn dort seien die Grundlagen gelegt worden, so dass er sich in Europa bewähren konnte.