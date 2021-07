Fußball-Nationalelf geht in Olympia-Vorbereitung

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanische Fußball-Olympiamannschaft hat ihre Roadmap für die Olympischen Spiele in Tokio vorgestellt.





Der Kader unter Trainer Kim Hak-beom wird auf heimischem Rasen zwei Testspiele gegen Olympia-Favoriten austragen, um sich den letzten Schliff zu holen. Der koreanische Fußballverband teilte mit, dass die Mannschaft am Dienstag nächster Woche im Mir-Stadion in Yongin gegen Argentinien antreten werde. Drei Tage später sei ein Testspiel gegen Frankreich im WM-Stadion in Seoul geplant. Argentinien hat die regionale Vorrunde für die Olympischen Spiele mit der besten Bilanz absolviert. Die Mannschaft ist mit Spanien, Ägypten und Australien der Gruppe C zugeteilt und gilt als Favorit.





Die südkoreanische Auswahl ist letzte Woche am Freitag im Trainingszentrum der Nationalmannschaft in Paju zusammengekommen. Im Anschluss an die Partie gegen Frankreich wird das Team am 17. Juli nach Tokio abreisen.