Bogenschützen wollen bei Olympischen Spielen wieder dominieren

ⓒ YONHAP News

Südkorea ist die dominierende Nation im Bogenschießen. Von den 40 Goldmedaillen, die im Bogenschießen seit Aufnahme der Sportart ins olympische Programm 1972 vergeben wurden, gingen 23 an Südkoreaner. Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro gewann die südkoreanische Auswahl vier Goldmedaillen und damit alle Wettbewerbe.





Bei den Sommerspielen in Tokio ab 23. Juli gibt es fünf Wettbewerbe in der Sportart. Neu ist der Mixed-Wettbewerb, bei dem Männer und Frauen gemeinsam antreten. Ziel der südkoreanischen Auswahl ist es, erneut bei allen Wettbewerben zu siegen. Der Präsident des koreanischen Sport- und Olympia-Komitees (KOC) Lee Ki-heung hatte beim Olympia-Medientag im letzten Monat seine Erwartungen an eine reiche Medaillenausbeute im Bogenschießen zum Ausdruck gebracht.





Die Athleten wollen sich aber nicht unter Druck setzen lassen und das Turnier genießen. Park Chae-soon, Cheftrainer der olympischen Auswahl, sagte gegenüber NoCut News, ein Athlet, der sich vom Druck beeinflussen lässt, sei nicht qualifiziert. Kim Woo-jin ist der einzige der Superstars von Rio, der in Tokio an den Start geht. Kim sagte, Südkorea habe so viele hervorragende Bogenschützen und die Konkurrenz untereinander sei so heftig, dass man für jeden Gegner bei den Olympischen Spielen gewappnet sei.





Die zweifachen Goldmedaillisten von Rio, Ku Bon-chan und Chang Hye-jin, werden in Japan nicht an den Start gehen. Oh Jin-hyek und Kim Je-duk bei den Herren und Kang Chae-young, Jang Min-hee und Ahn San bei den Frauen gehörten nicht zum Superkader von Rio, der sämtliche Goldmedaillen gewann. Trotzdem herrscht große Zuversicht. Kang Chae-young sagte, sie spüre zwar den Druck, gewinnen zu müssen, sie bemühe sich jedoch, den Druck in Selbstvertrauen umzuwandeln. Der jüngste im Team, Kim Je-duk sagte, er versuche einfach nur Spaß zu haben. Der 17-Jährige hatte neulich bei der Asienmeisterschaft in Gwangju Kim Woo-jin, der aktuell als weltbester Bogenschütze gilt, im Einzel besiegt.