Thailand öffnet Ferieninsel Phuket für Touristen – hohe Infektionszahlen in Bangkok

Thailand reagiert mit gegensätzlichen Maßnahmen auf die Coronapandemie. In Bangkok sind die Intensivstationen wegen steigenden Corona-Zahlen überlastet, während die Ferieninsel Phuket für vollständig geimpfte Urlauber wieder quarantänefrei geöffnet wird.





Am Donnerstag letzter Woche startete Thailand die sogenannte „Sandbox“-Initiative. Rund 300 Touristen waren mit Flügen aus Israel, Abu Dhabi und Katar in Phuket eingereist, die quarantänefrei auf der beliebten Insel im Süden des Landes Urlaub machen dürfen.





Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha war persönlich am Flughafen erschienen, um die Touristen zu begrüßen. Wenn das Modellprojekt zur Wiederbelebung des Tourismus sich als erfolgreich erweise, werde Thailand für noch mehr Orte die Einreise genehmigen, sagte der Regierungschef. BBC zitierte ein Regierungsmitglied, demnach bis Ende Juli 11.894 Touristen erwartet würden. Die thailändische Regierung rechnet in den nächsten drei Monaten mit Tourismuseinnahmen in Höhe von 278 Millionen Dollar. Sollten auf Phuket mehr als 90 neue Coronafälle bestätigt werden, soll das „Sandwich“-Programm gestoppt werden.





In Thailand hat die Fremdenverkehrsindustrie einen Anteil von etwa 20 Prozent am BIP. Seit die Grenzen Thailands für Urlauber infolge der Coronapandemie geschlossen sind, erlebt die Wirtschaft des Landes eine beispiellose Krise. Die Wirtschaftsleistung brach um 6,1 Prozent ein. Von der Rückkehr der Touristen hängt für die wirtschaftliche Zukunft des Landes vieles ab. Internationale Medien verfolgen jedoch die Wiederöffnung der Landesgrenzen für Touristen skeptisch. AP berichtete, dass Thailand ein ehrgeiziges aber hochriskantes Experiment wage.





In dem südostasiatischen Land stieg die Zahl der Covid-19-Todesfälle vom 30. Juni auf den 2. Juli den dritten Tag in Folge auf Rekordwerte. Auch die Zahl der Neuinfektionen steigt drastisch an. Am vergangenen Freitag wurden 6087 neue Fälle gemeldet. Besonders ernsthaft ist die Situation in Bangkok. Über die Hälfte der Toten und schätzungsweise ein Drittel der Neuinfizierten entfallen auf die Hauptstadt. Lokalen Medien nach sei es in einigen Krankenhäusern in Bangkok wegen der drastisch steigenden Infiziertenzahl und Personalmangels nicht einmal möglich, Coronatests durchzuführen. Epidemiologen führten den Anstieg vor allem auf die ansteckendere Delta-Variante zurück.