China wird laut Umfrageergebnis im Ausland immer kritischer gesehen

Die Meinung über China wird laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Pew Research Center weltweit immer schlechter.





In der Umfrage wurden Menschen in insgesamt 17 Ländern befragt. Das Ergebnis ergab die bisher höchste negative Einstellung gegenüber China. In 15 Ländern betrug der Anteil der Umfrageteilnehmer, die China mit Abneigung begegnen, über 50 Prozent.





Japan verzeichnete mit 88 Prozent die höchste ungünstige Bewertung gegenüber der Volksrepublik von allen 17 Nationen. Schweden folgte mit 80 Prozent und Australien mit 78 Prozent. Südkorea rangierte auf Platz vier beim Anteil der negativen Einstellungen gefolgt von den USA mit 76 Prozent. Auch in Deutschland, Taiwan, Belgien, Frankreich, Italien und Spanien äußerten sich über 50 Prozent abgeneigt.





Nur in Griechenland und Singapur betrug die negative Einstellung unter 50 Prozent. Singapur ist das einzige Land, in dem Chinas Staatspräsident Xi Jinping hohes Vertrauen genießt.