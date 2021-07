Programm für multikulturelle Küche

In einer Kochstunde des Programms „Esstisch der Bürger der Welt“ lernen die Teilnehmer Gerichte aus China, den Philippinen, Japan und Vietnam kochen und die Tischetikette in diesen Ländern kennen. Zweck des Programms ist es, durch die Verständigung am Esstisch das Bewusstsein für kulturelle Diversität zu schärfen. Der Kochkurs findet zwar virtuell statt, der Geruch von scharfen Eintopf scheint durch den Bildschirm durchzudringen. Das Programm wird von der Nonhyeon Bibliothek im Seouler Viertel Gangnam gemeinsam mit dem Community Center für Single-Haushalte des Bezirks angeboten. Hauptzielgruppe sind Einpersonen-Haushalte. Für die Alleinstehenden, die sonst allein am Esstisch vor ihrem Teller sitzen, soll das gemeinsame Kochen und Essen auch ein wenig Familienersatz bieten.