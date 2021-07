Märchenausstellung im nationalen Hangul- Museum

Märchen verbinden Generationen. Eltern kennen die Geschichten, die die Weisheiten des Lebens vermitteln und ihre Kinder kennen sie. Im nationalen Hangul-Museum in Seoul findet eine Ausstellung von Märchen statt, die in Schulbüchern vorgestellt werden.Das Konzept der Ausstellung besteht darin, dass anhand der in koreanischer Schrift Hangul überlieferten Geschichten verschiedene Formen von zwischenmenschlichen Beziehungen beleuchtet werden. Da die vorgestellten Märchen über Generationen in den Koreanisch-Schulbüchern vorkommen, gibt es für Eltern und Kinder, die sich die Ausstellung gemeinsam ansehen, viel Gesprächsstoff.